Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparak define arayan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparak define arayan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı alanında muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilirken şüpheliler N.A., M.H.K., H.H., İ.K., S.E. ve H.K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Kapadokya'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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