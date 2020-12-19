Kapadokya'da kaçak 4 yapı daha yıkıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kaçak olduğu belirlenen 4 iş yeri yıkıldı.

Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce, Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına geçen yıl 15 Şubat'ta başlandı. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme ve araştırmalar sonrasında, bugüne kadar Nevşehir'in Uçhisar ve Göreme beldelerinde 92, Ürgüp ilçesi ile ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 54, Avanos ilçesi ile ilçeye bağlı Çavuşin köyünde 50 ve kentsel sit alanına giren merkezlerde de 8 olmak üzere toplam 204 kaçak yapı yıkıldı.

Kaçak yapıların yıkımına Göreme Beldesi'nde devam edildi. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, kaçak yapıldığı belirlenen 4 iş yerinin yıkılması için çalışma başlattı. Bu sırada işletme sahipleri boşalttıkları iş yerlerini kendileri yıktı. Kaçak yapıların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER