Kapadokya'da hem havada hem yerde görsel şölen

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıkları ile havalanan sıcak hava balonları görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıkları ile havalanan sıcak hava balonları görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşatırken, gökyüzünde balonları izlemeye gelen ve fotoğraf çekinmek isteyen yerli ve yabancı turistler de yeryüzünde görsel şöleni yaşadı. Sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin kimisi eski model araçlar ile gelip fotoğraf çekinmeyi tercih ederken, kiminin ise at üzerinde fotoğraf çekinmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sıcak hava balonlarını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bu görüntüleri Kapadokya bölgesinde hem havada hem de yerde görsel şölen var dedirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı