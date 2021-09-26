KAPADOKYA'DA HAVALANAN BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLÜYOR - Haberler
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KAPADOKYA'DA HAVALANAN BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü süslüyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü süslüyor.

Kapadokya bölgesinde 27 firmaya ait onlarca sıcak hava balonu bulunuyor. Sıcak hava balonları sabahın ilk ışıklarında yerli ve yabancı turistleri sepetine alıyor. Pilotların son kontrollerinin ardından balonlar turistlerle birlikte Göreme beldesi ile Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü arasındaki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseliyor. Balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında güneş yüzünü gösterinceye kadar süzülmeye devam ediyor. Gün doğumunu gökyüzünde karşılayan turistler, bölgenin doğal yapısıyla bütünleşen manzarayı hayranlıkla izliyor. Turistler yaklaşık 1,5 saat süren seyahatte fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştiriyor. Balona binemeyen turistlerde bölgenin en yüksek tepelerine çıkarak, gökyüzünü süsleyen balonlarla fotoğraf çektiriyor.

KAPADOKYA'DA HAVALANAN BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLÜYOR

KAPADOKYA'DA HAVALANAN BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLÜYOR

KAPADOKYA'DA HAVALANAN BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLÜYOR

KAPADOKYA'DA HAVALANAN BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLÜYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAPADOKYA'DA HAVALANAN BALONLAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLÜYOR - Haberler
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