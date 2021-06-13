Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen
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Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen Kapadokya'da gökyüzü balonlarla renklendi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen

Kapadokya'da gökyüzü balonlarla renklendi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya'da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi. Sıcak hava balonları, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin, bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri kuş bakışı izlemelerine imkan sunuyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılamayan binlerce kişi ise Göreme Aşıklar Tepesinde buluşarak sıcak hava balonlarının gökyüzünde ki görsel şölenini fotoğraflaması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesine İstanbul'dan geldiğini söyleyen Fatma Kebapçı, " Kapadokya'nın çok güzel ve büyüleyici bir şehir olduğunu düşünüyorum. Peribacaları ve gökyüzündeki balonların görüntüleri kendisine hayran bırakıyor. Buraya gelmeyen kişilere buraları görmelerini kesinlikle öneririm. Çünkü dünyada buranın tek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kapadokya bölgesini eşi ile birlikte ziyarete geldiğini ifade eden Nazım Güçlü ise açıklamasında, "2 gündür Kapadokya'dayız. Hem tarihi hem fiziksel özellikleri ile çok güzel bir şehir. Kapadokya herkesin görmesinin gerektiği bir yer. Özellikle sabahın erken saatlerinde burada balonların görsel şölenini herkesin izlemesinin öneririm" diye konuştu.

Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen
Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen
Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen
Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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Kapadokya'da gökyüzünde görsel şölen - Haberler
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