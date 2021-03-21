Kapadokya'da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı
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Kapadokya'da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

21.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:21
Kapadokya'da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, down sendromlu 5 çocuk sıcak hava balon turuna katıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, down sendromlu 5 çocuk sıcak hava balon turuna katıldı.

Sabah saatlerinde Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine down sendromuna dikkat çekmek amacıyla görevlilerce afiş asıldı.

Daha sonra down sendromlu çocukların turistlerle birlikte bindiği sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi.

Hayatlarında ilk kez bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı elde eden çocukları taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık 45 dakika havada kaldı.

Balon pilotu Bekir Bektaş, gazetecilere, firmalarının down sendromuna dikkat çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiğini belirtti.

Çocuklara etkinlikte eşlik eden Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Tarkan Güney de firma yetkililerine teşekkür ederek, down sendromu konusunda toplumda yeterli bilincin oluşmasını dilediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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