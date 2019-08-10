Kapadokya'da biçerdöver kaya oluşumlarına çarptı

10.08.2019 09:09

Nevşehir'in Göreme beldesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan biçerdöver, doğal kaya oluşumlarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Caner Bayrak idaresindeki biçerdöverin Göreme beldesi girişindeki rampada arka tekeri yerinden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sürüklenen biçerdöver, kaya oluşumlarına çarparak durabildi.

Çevredeki sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen Jandarma, yolda güvenlik tedbiri aldı.

Yolun yaklaşık üç saat boyunca trafiğe kapalı kalması nedeniyle beldeye gelen turistler alternatif yollara yönlendirildi.

Biçerdöver, vinç yardımıyla çekildikten sonra yol ulaşıma yeniden açıldı.

Kaynak: AA