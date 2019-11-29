'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği

29.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:01

NEVŞEHİR merkeze bağlı Uçhisar beldesinin sokakları, 'Kapadokya'da betona hayır' sloganıyla düzenlenen 'Sessiz Festival' etkinliği kapsamında, duvarlara çizilen resimlerle süslendi.

Profesyonel Turist Rehberi ve Turizmci Kamil Duman öncülüğünde, Uçhisar Belediyesi, Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Rehber A.Ş. iş birliğinde 'Sessiz Festival' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Uçhisar pazar yeri ve Güven Sokak 2'deki evlerin bahçe duvarları, ressamlar tarafından sprey boyalar ile çeşitli figür ve desenlere boyandı. Sokakları rengarenk yapan ressamlar, 'Doğa ve insana saygı' temasıyla çalıştıklarını söyledi.

Profesyonel Turist Rehberi ve Turizmci Kamil Duman, Kapadokya bölgesinde betonlaşmanın yaşanmaması için bazı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmaların yöre halkının da beğenisini kazandığını söyledi.

Vatandaşların onaylarını alarak bahçe duvarlarını özgün sanat eserleri ile süslediklerini ifade eden Duman, "Bu organizasyonu önümüzdeki süreçte tüm Uçhisar beldesi sokaklarında hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Sokak sakinlerinden Necdet Kırfaz'da, duvarlarının bu çalışmayla farklı bir güzellik kazandığını belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA