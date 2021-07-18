Kapadokya'da bayram hareketliliği
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Kapadokya'da bayram hareketliliği

Kapadokya'da bayram hareketliliği
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başladı. Turizmciler, tesislerde doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu söyledi. 

Bayram tatilinin başlamasıyla Kapadokya'ya yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de yoğun ilgi göstermeye başladı. Turistler bölgede bulunan tarihi müzeler ile peribacalarını ziyaret ederek, sıcak hava balonu ile bölgeyi kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Tevfik Ölmez, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Yasaklardan sonra doluluk oranımız yüzde 50'ler civarında oldu. Tabi ki yeme içme sektöründe ciddi bir artış oldu. Gelen günübirlik misafirler ile yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının da gelmesiyle bölgede bir hareketlilik başladı. 19 Temmuz itibarıyla bayramımız başlayacak. Uzun bir bayram tatilimiz olacak" dedi.Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise "Kapadokya 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşmaya başladı. Yüzde 50'yi aşan rezervasyonlar var. Kapadokya ülke turizminde öne çıkan 3 bölgeden. Kurban Bayramı dolayısıyla bütün turistik tatil beldelerinin yoğunluğu gibi Kapadokya bölgesinin de tatil sürecince yoğun olacağına inanıyoruz. Bölgede balon turları da başladı. Yerli turist gruplarının bütçelerine de uygun fiyatlarla balona da binmesi mümkün. Bölgemiz misafirlerini bekliyor" diye konuştu.


Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği
Kapadokya'da bayram hareketliliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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