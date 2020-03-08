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Kapadokya, Türkiye

Kapadokya'da balonların görsel şöleni

Kapadokya'da balonların görsel şöleni Kapadokya'da gökyüzünü balonlar şenlendirdi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.

08.03.2020 08:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 08:52
Kapadokya'da balonların görsel şöleni

Kapadokya'da balonların görsel şöleni

Kapadokya'da gökyüzünü balonlar şenlendirdi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonları peribacaları ile birlikte eşsiz güzellikleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan balonların gökyüzündeki görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonculuğu ile birlikte balon turizmi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kapadokya bölgesini izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan sıcak hava balonları bugün gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'da balonların görsel şöleni

Kaynak: İHA

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Kapadokya'da balonların görsel şöleni

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