Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
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Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin, manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, yapılan hazırlıkların ardından Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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