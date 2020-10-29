Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
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Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı

29.10.2020 08:21 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:25
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla havalandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla havalandı.

Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Bayraklarla süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulmuş mekanlar ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Balon turuna katılan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

 


Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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