Kapadokya'da balonlar Kovid-19 tedbirleriyle havalanacak
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Kapadokya'da balonlar Kovid-19 tedbirleriyle havalanacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan ve alınacak tedbirlerle yarın yeniden başlatılması planlanan sıcak hava balon turları için firmalar hazırlıklarını sürdürüyor.

Kapadokya'da balonlar Kovid-19 tedbirleriyle havalanacak
21.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:33

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan ve alınacak tedbirlerle yarın yeniden başlatılması planlanan sıcak hava balon turları için firmalar hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgede faaliyet gösteren balon firmaları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı Kovid-19 tedbirlerini uygulamaya koydu. Firmalar yarın başlayacak uçuşlarda turistlerin temas edebileceği yerleri dezenfekte ediyor.

Atmosfer Balloons firması kalite sistem yöneticisi ve balon pilotu Burak Tuz, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tedbirleri uygulamaya başladıklarını söyledi.

Yolcuların güvenliği için belirtilen her türlü tedbiri en hassas şekilde uyguladıklarını aktaran Tuz, şöyle devam etti:

"Balon yolculuğu yapacaklardan Kovid-19 hastası olmadıklarına dair beyanat isteyeceğiz. Uçuş başlamadan önce de ateşlerini ölçüp, maske ve eldivenle araziye yönlendireceğiz. Balonlar olabildiğince birbirinden ayrı kalkacak Arazide sosyal mesafe kuralları sebebiyle kahvaltı ve toplu halde durmak yasaklandı. Sepetlerimizde de 4 kişilik bölmeye bir kişi eksik bindireceğiz. Burada amaç, sosyal mesafe kuralına uymak. Uçuş esnasında yolcularımızdan sepetin dışına doğru bakmalarını, olabildiğince birbirlerine doğru dönmemelerini isteyeceğiz. Uçuş esnasında da yolcularımızın maske ve eldiven takmaları zorunlu. Uçuş öncesi ve sonrasında sepetlerimizin tamamı dezenfekte edilecek. Aynı zamanda ofislerimiz de günlük olarak dezenfekte edilecek."

Tuz, balon firmalarında çalışanlara da Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.

Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 17 Mart'ta durdurulmuştu.

Kaynak: AA

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