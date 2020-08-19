Kapadokya'da balonlar gökyüzü ile yeniden buluşuyor
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Kapadokya'da balonlar gökyüzü ile yeniden buluşuyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde Mart ayının ikinci haftasından itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları 5 aylık bir aranın ardından 22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla yeniden başlıyor.

Kapadokya'da balonlar gökyüzü ile yeniden buluşuyor
19.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:36

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde Mart ayının ikinci haftasından itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları 5 aylık bir aranın ardından 22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla yeniden başlıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya'da sıcak hava balon turları 22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla yeniden başlıyor. 5 aylık aranın ardından peribacalarının muhteşem güzelliği eşliğinde Kapadokya'da gökyüzü yeniden balonlara kavuşacak. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmeleri Derneği (ASBİD) Başkanı Tevfik Ölmez, 5 aylık aranın ardından artık gökyüzü yeniden balonlara kavuşacak dedi. Ölmez, " Sıcak hava balon turlarının yeniden başlayacak olmasından dolayı mutluyuz. Çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat pandemi ile beraber ufak bir kısıtlama ile her firma birer balon toplamda 27 balon ile faaliyet halinde olacağız. Şuanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden düzenlemeler ile ilgili bilgi bekliyoruz. Her şeyden önce biz bir havacıyız. Güvenliklerimizi aldık, bütün ekipmanlarımızı kontrol ettik. Daha sonra ise bu Kovid-19 ile ilgili bir regülasyon uygulayarak kısıtlanarak kişi sayılarını düşürerek, sosyal mesafeleri koruyarak kontrollü bir şekilde uçuşlarımız başlayacak. Şuanda normalleşme sürecinde Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına olan talep var. Bölgede görüştüğümüz, butik oteller, seyahat çantalarından gelen yoğun talep doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurudan dolayı böyle bir açılma söz konusu oldu. Artık gökyüzü balonlarına kavuşacak. Peribacaları gökyüzünde rengarenk ahenk içerisinde aynı görsel güzelliğine kavuşacak" diye konuştu.

TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, 22 Ağustos itibarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün almış olduğu yeni kararla sıcak hava balonları Kapadokya'mızın muhteşem görseli ile birlikte gökyüzünde tekrar uçmaya başlayacak dedi. Aldemir, " 22 Ağustos itibarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün almış olduğu yeni kararla sıcak hava balonları Kapadokya'mızın muhteşem görseli ile birlikte gökyüzünde tekrar uçmaya başlayacak. Bununla ilgili olarak hem Kapadokya bölgemize gelen misafirlerimize hem esnaflarımıza hayırlı olsun diliyorum. Olması gereken bir karardı. Biraz geçte olsa daha başlaması bizlere mutluluk verdi. Sıcak hava balon turlarının başlamasıyla birlikte Kapadokya'da biraz daha hareketlilik başlayacak. Daha önceki rezervasyonlarımızda misafirlerimizin bizlere sürekli sorduğu soru Kapadokya'da balonlar uçuyor mu, balonlara binebilecek miyiz ya da balonları fotoğraflayabilecek miyiz soruları ile karşılaşıyorduk. Bunlara verdiğimiz olumsuz cevaplardan dolayı müşteri kaybımız yaşanıyordu. Bu saatten sonra Kapadokya'da misafir ağırlama sayımızı etkileyecektir. Bu anlamda bizler için sıcak hava balon turlarının başlaması bizler için çok iyi oldu" diye konuştu.

"KAPADOKYA EN GÜVENİLİR BÖLGE"

TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamların ardından korona virüs ile mücadelede en başarılı bölgenin olduğunu ifade ederken tüm misafirlerimizi Kapadokya bölgesine bekliyoruz dedi. Aldemir, "Kapadokya bölgemiz korona virüs ile mücadele kapsamında önde gelen bölgelerden birinde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sayılarda da zaten Kapadokya bölgesi korona virüs ile mücadelede en iyi en sağlıklı bölgelerden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Misafirlerimizi bölgemize bekliyoruz. Balon turizmi ile birlikte bütün aktivitelerimiz hepsi şuanda faal. Güvenlik ve sağlık anlamında kimsenin en küçük bir tereddüttü bulunmasın. Herkesi Kapadokya bölgesine bekliyoruz" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları daha önce 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiği açıklanmıştı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA

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