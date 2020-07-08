Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor
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Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor

Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor Turizmciler balon uçuşlarının yapılmasını istiyor Balon turlarının iptaline büyük tepki Kapadokya'dan SHGM'ye veryansın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde sıcak hava...

08.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:44

Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor

Turizmciler balon uçuşlarının yapılmasını istiyor

Balon turlarının iptaline büyük tepki

Kapadokya'dan SHGM'ye veryansın

NEVŞEHİR - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının Ekim ayına kadar ertelenmesinin sonrasında bölge turizmcileri balon uçuşlarının biran önce başlaması çağrısında bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava balon turlarının Ekim ayına kadar ertelenmesine TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir tepki gösterdi. Aldemir açıklamasında, "Türkiye'de normalleşme sürecine girdiğimiz günlerde SHGM tarafından balon turlarının Ekim ayına kadar ertelenmesi Kapadokya turizmine ciddi yaralar açacaktır" dedi. TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, "Kapadokya'da balon uçuşlarının Ekim ayına kadar ertelenmesi ciddi anlamda Kapadokya bölgemizde hem bölge turizmi açısından hem de istihdam açısından bize çok ciddi yaralar açacaktır. Bu kararın biran önce yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini talep ediyoruz. Şuanda seyahat acentelerinin bir çok mailinde gördüğümüz gibi eğer balon uçuşları yapılmayacaksa Kapadokya tatilimizi erteleyelim gibi bir çok geri dönüşlerimiz var. Bunlar ciddi anlamda pandemi sürecinde aldığımız yaraları kat kat artırarak kanamalara yol açacaktır. Bizim beklentilerimiz normalleşme sürecinde 2021 yılında yapacağımız turizm sezonuna yatırımlar yapacağız. Bunun için bizim desteklere ihtiyacımız var. Tekrar balon uçuşlarına değineceğim. Bize destek olmadığı gibi ciddi anlamda zararlar veriyor. Biran önce balon ile başlayan normalleşme sürecini ön plana almamız lazım" dedi.

Kapadokya bölgesinde seyahat acentesi sahibi Mehmet Keçeci' de açıklamasında "Balon turlarının iptal edilmesiyle birlikte Rus ve Ukraynalı turistlerin balonsuz bir Kapadokya'ya gelmek istemelerine neden oldu" dedi. Yama Tur seyahat acentesi sahibi Mehmet Keçeci, "Kapadokya bölgemizde balon turlarının Ekim ayına kadar kapatılmış olması özellikle Ağustos ve Eylül aylarında Rus ve Ukraynalı grupları olumsuz bir şekilde etkiledi. Zaten ilkbaharda gelmeyi planlayan bazı gruplarımızda vardı. Biz özellikle Ukraynalı turistleri Eylül ayında uçabiliriz diye ertelemiştik. Ama balon turlarının Ekim ayına kadar iptal edilmesi gelecek misafirlerin gelememesi ya da gelmemesi anlamına geliyor. Rus ve Ukraynalı turistler balon olmazsa Kapadokya'ya gelmez. Bizim talebimiz alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi ve sektörün paydaşları ile bir araya gelerek görüşme yapmasıdır. Balon olmaması Kapadokya'yı turizme kapatmak anlamına geliyor. Devletimiz o zaman 2021 yılına kadar Kapadokya'yı turizme kapatsın" diye konuştu.

Otel ve seyahat acentesi sahibi İsmail Sucu da açıklamasında bölgeye gelecek olan turistlerin mutlak suretler balon turlarının olup olmadığını sorduklarını ve bunun acilen tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sucu, "Hem otel için hem seyahat acente aracılığıyla bölge turları için arayan misafirlerimiz mutlak suretle sıcak hava balon turlarının olup olmadığını soruyorlar. Mutlak suretle Kapadokya'nın ayrılmaz bir parçası olan sıcak hava balonculuğuyla ilgili bize görüş sorulmadan tekrar gözden geçirilmesi son derece Kapadokya turizmi için faydalı olacağını düşünüyorum. Balon turlarının iptal edilmesi son derece zararlı ve düzeltilmesi gereken bir karardır. Geçen sene zirve bir rakama ulaşmıştık. Hem Türkiye ekonomisine hem de Kapadokya için ciddi bir gelir elde edilmişti. Kapadokya bölgesine geçen sene gelen rakamlara baktığımızda bölgeye gelen büyük bir oranı iç turizmdi. Biz öncelikli olarak iç turizm ile başlayıp daha sonra ise 9 ve 10. Aylarda dış turizmden gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Bence balonla beraber iç turizmde çok ciddi artış olacaktır" şeklinde konuştu.

Göreme beldesinde turizmci Ziya Daşdeler ise açıklamasında, Kapadokya'da sıcak hava balon turlarının iptal edildiğini artık tüm dünyanın gördüğünü bölge turizminin canlanması için balon turlarının yeniden gözden geçirilerek yapılması gerektiğini söyledi. Daşdeler, "Dünyada ki herkes Kapadokya'da ki balon uçuşlarını artık herkes görebiliyor. Şuanda bize gelebilecek Avrupa'dan, Japonya'dan ABD'den gelmiyor, Güney Amerika'dan zaten hiç gelmiyor. Bize gelebilecek Ukrayna, Macar, Romen, Bulgar belki de biraz Arap ülkelerinden misafirlerimiz gelebilir şuanda. Bu insanlar da internetten bakıyor Kapadokya'da balon turları 3 ay ertelendiğini. İnsanlar diyor ki madem Kapadokya'ya gideceğim 3 ay sonra giderim. Hem de gitmişken balona binerim ya da binemeyen on binlerce insan ise balon fotoğrafı çekmek için geliyor. Biz olaya balona binen turistler açısından bakmamalıyız. Kapadokya'da ücretten dolayı veya yer bulamadığı için balona binemeyen yüz binlerce insan balonların fotoğraflarını çekiyor. Zaten Kapadokya'da ki turizmciler 6 aydır iş yapamıyor. Böyle 3 veya 4 ay daha olursa insanların dayanma gücü kalmadı. Tüm bunların düzelmesi için acilen balon uçuşlarının yeniden başlatılması lazım. Hepsi uçmasın ama sembolik olarak dahi olsa her gün 10 balon uçsun. Bu konuda uçmak isteyen balon firmalarımız var. Ben zarar dahi etsem balon turlarını yapacağım diyen işletmecilerimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor

Kaynak: İHA

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