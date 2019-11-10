Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı

Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı

TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.

10.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:12
Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı
TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi 'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün posterleri ile havalandı.

Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava bolanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Atatürk posterleriyle süslendi. Uzakdoğu ve Avrupalı turistlerin yanı sıra yerli turist grupları, Atatürk posterlerinin asıldığı balonlarla havalandı. Balon turuna katılanlardan bazıları, 'En Büyük Atatürk' sloganı attı. Atatürk posterlerinin yer aldığı balonlar, Kapadokya semalarına farklı bir güzellik kattı.


- Nevşehir
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et