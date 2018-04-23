Kapadokya'da Balonlar 23 Nisan İçin Havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı.

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Göreme beldesinde, turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla sepetlerine Türk bayrağı asarak havalandı. Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kapadokya'ya 3 günlük tatil için gelen turistler, balonların gökyüzündeki dansına şahitlik ederken, Kapadokya'da muhteşem manzara karşısında adeta büyülendiklerini ifade etti. - NEVŞEHİR