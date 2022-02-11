Kapadokya'da balonlar "112 Acil Çağrı Merkezi" afişleriyle uçtu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "112 Günü" kapsamında sıcak hava balon turuna katılan sağlık çalışanları, bazı balonların sepetlerine de farkındalık oluşturmak amacıyla afiş astı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, turistlere yönelik turda kullanılan bazı sıcak hava balonlarına üzerine "Acil durumda sadece 112" yazılı afişler asıldı.

Sağlık ekipleri de "112 Günü" dolayısıyla balon turuna katılarak, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini kuşbakışı izledi.

112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdür Vekili Cihat Ün, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerini fedakarca sürdüren tüm 112 Acil Servis personelinin günlerini kutladı.

Acil tıp teknisyeni Buse Ergün de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade etti.