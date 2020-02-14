Kapadokya'da balonlar 11 gün aradan sonra yeniden havalandı
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Kapadokya'da balonlar 11 gün aradan sonra yeniden havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 11 gün aradan sonra bu sabah yeniden yapıldı.

14.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:26
Kapadokya'da balonlar 11 gün aradan sonra yeniden havalandı

'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde sıcak hava balon turları 11 gün aradan sonra bu yeniden yapıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 gündür iptal olan sıcak hava balon turları bu sabah yeniden yapıldı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 gündür Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon uçuşlarına izin verilmemesinin ardından bu sabah erken saatlerde yeniden havalanan sıcak hava balonlarına bine yerli ve yabancı turistler karlarla kaplı peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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