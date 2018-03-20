Kapadokya'da Balon Uçuşları İptal Edildi

Kapadokya'da Balon Uçuşları İptal Edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya'da Balon Uçuşları İptal Edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden balon turizminin başkenti olan Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et