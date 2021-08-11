Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli
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Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli

Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle iptal edildi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, hafta başından beri aralıklarla yağan yağmurdan dolayı gerçekleştirilemedi.

Gün doğumundan önce Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanında tur için hazırlanan sıcak hava balonları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce uçuşun iptal edilmesinin ardından yeniden park alanlarına çekildi.

Tura katılmak için balon kalkış alanına servis araçlarıyla gelen turistler ise konaklama tesislerine döndü.

Uçuşların, yarın gün doğumu vaktinde yeniden başlaması bekleniyor.

Bölgede yılda ortalama 300 gün yapılabilen uçuşlar mevsim koşullarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

Sıcak hava balon turu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli - Haberler
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