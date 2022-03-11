Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli - Haberler

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Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli

Nevşehir'de kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları ertelendi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları ertelendi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerini sağlayan sıcak hava balon turları iki gündür yapılamıyor.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen balonlar, kar yağışı ve zaman zaman saatteki hızı 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi.

Turların, hava koşullarının normalle dönmesi halinde hafta sonu yapılabileceği öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

AA / Behçet Alkan - Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Kapadokya, Nevşehir, kar, Güncel, Haberler

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