Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli
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Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

08.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:14
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen turizm merkezlerinden Kapadokya'da, olumsuz hava koşuları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen turizm merkezlerinden Kapadokya'da, olumsuz hava koşuları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi yapıları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, bölgenin güzelliklerinin kuş bakışı izlenmesine olanak sunan balon turları, etkili rüzgar nedeniyle 6 Mart'tan beri gerçekleştirilemiyor.

Balon firması yetkilileri, olumsuz hava şartlarının ortadan kalkmasının ardından turlara yeniden başlanılacağını belirtti.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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