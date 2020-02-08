Kapadokya'da balon turlarına kar engeli
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yoğun kar yağışının ardından bu sabah balon turları iptal edildi.
08.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:22
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yoğun kar yağışının ardından bu sabah balon turları iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de dün akşam saatlerinde verilen yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turlarının iptal edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA