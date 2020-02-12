Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

12.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:57
Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi

'nin önemli turizm merkezlerinden Bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir'de bu gece soğuk ve kar yağışı tahmin ediliyor açıklamasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya'da 13 Şubat Perşembe sabahı havalanması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.


Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür yapılamıyordu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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