Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi

Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turu yapılamadı.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turu yapılamadı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı.

Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan turistlerle birlikte peş peşe yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan etkinliğin rüzgarın şiddetini yitirmesiyle yarın yeniden başlaması bekleniyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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