Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 gündür yapılamıyor
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Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 gündür yapılamıyor

18.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:46
Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 gündür yapılamıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, olumsuz hava şartları nedeniyle 10 gündür sıcak hava balon turları gerçekleştirilemiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, olumsuz hava şartları nedeniyle 10 gündür sıcak hava balon turları gerçekleştirilemiyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi yapılar ve çeşitli tur aktiviteleriyle bilinen Kapadokya'da, bölgenin güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine olanak sunan balon turları, 9 Ocak'tan beri rüzgar ve yağış nedeniyle iptal ediliyor.

Balon firması yetkilileri, uçuşlara engel olan olumsuz hava şartlarının birkaç gün daha sürmesini beklediklerini bildirdi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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