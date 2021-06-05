Kapadokya'da balon turları iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Kapadokya'da balon turları iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah balon turları yapılamadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah balon turları yapılamadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde aşırı rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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