Kapadokya'da balon turları iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.

05.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:45
Kapadokya'da balon turları iptal edildi

'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından 'da sıcak hava balon turları iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir'de yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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