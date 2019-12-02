Kapadokya'da balon turları iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.

02.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:05
Kapadokya'da balon turları iptal edildi

'nin önemli turizm merkezlerinden 'da sıcak hava balon turları iptal edildi.

Peribacaları ve yeraltı şehirleri ile ünlü sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda olan Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılacak olan balon turları iptal edilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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