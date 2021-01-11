Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

11.01.2021 08:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:42
Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği turlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak'tan beri düzenlenemiyor.

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumu vaktinde yapılan sıcak hava balon turları, özellikle kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor.

???????Bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Seren Serengil Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Taşdemir Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 08:42:26. #1.14#
title