Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor
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Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor

08.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:05
Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bölgede sabah erken saatlerde rüzgarın fazla olması nedeniyle balon turları 6 Mart Cumartesi, 7 Mart Pazar ve bu sabah olmak üzere 3 gündür iptal edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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