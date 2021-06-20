Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları bu kez babaların bu mutlu gününe ortak oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları bu kez babaların bu mutlu gününe ortak oldu.

Ürgüp Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla hayatında ilk kez balona binecek olan 10 baba için Kapadokya'da balon turu düzenlendi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve beraberindeki babalar bu sabah gün doğumunu gökyüzünde karşılayarak Babalar Günü'nü gökyüzünde kutladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bu özel günde kıymetli babalarımız ile Ürgüp'ümüzü temsil eden ve balona ilk defa binecek olan babalarımız ile Babalar Günü'nü gökyüzünde kutluyoruz dedi. Aktürk, " Şuan sabahın erken saatlerinde bu özel günde özel babalarımız ile kıymetli babalarımız ile Ürgüp'ümüzü temsil eden ve balona ilk defa binecek babalar ile bu Babalar Günü'nde hep birlikte balon turuna çıkacağız. Bizlerde hem şuan hayatta olan hem de ebediyete uğurladığımız tüm babalarımızın bu özel gününü Ürgüp olarak Ürgüp Belediyesi olarak kutlamayı bu şekilde değişik bir ambiyans ile yaşatalım istedik. Bu vesileyle Ürgüp'te ilk defa balona binecek 10 tane kıymetli insanla bugün birlikteyiz. Tüm Türkiye'deki kıymetli insanların, çınarlarımız, öğreticilerimiz, ustalarımız olan o kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Hayatında ilk kez balona binme sevincini yaşadığını ifade eden Ali Duygulu'da açıklamasında, " İlk defa balon turuna katılıyorum. Bu mutlu günümüzde bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Ayrıca Ürgüp Belediye Başkanımıza böyle önemli bir günde bize sürpriz yaptığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Nihat Özdemir Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapadokya'da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 08:40:28. #1.14#

title