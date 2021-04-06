Kapadokya'da AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Kapadokya'daki en yüksek peribacası olarak kabul edilen Uçhisar Kalesi'ne pankart asıldı, Erciyes Dağı'nda kayakçılar AA flamasıyla kayak yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Kapadokya'daki en yüksek peribacası olarak kabul edilen Uçhisar Kalesi'ne pankart asıldı, Erciyes Dağı'nda kayakçılar AA flamasıyla kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki Uçhisar Kalesi'nde bir hafta boyunca sergilenecek pankart, Uçhisar Belediyesi ekiplerince zirve kısmından sarkıtıldı.

Belediye Başkanı Osman Süslü, AA'nın kurulduğu ilk günden beri Türkiye ve dünya kamuoyunu doğru ve nitelikli haberlerle aydınlattığını belirterek, her geçen yıl güçlenen habercilik ağı ile nice yüz yıllar başarısını sürdürmesini diledi.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi tarafından da kent merkezindeki Belediye Caddesi ile Vaiz Osman Hoca Bulvarı'ndaki billboardlara kutlama afişi yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan