Kapadokya'da 5.uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 5.Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali'nin beşincisi başladı. Festivalde, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Samsun, Kırşehir, Bursa ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekipleri önce kortej yürüyüşüne katıldı daha sonra sahneye çıkarak gösteri sundu. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, "Göreme tarihi süreçten bugüne kadar kültürlerin buluştuğu bir merkez olma görevini sürdürüyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, şehirlerinden Kapadokya'nın merkezi Göreme'ye gelerek kültür çeşitliliği oluşturan ekiplerimiz bu kaynaşmayı yaşatan birer elçi durumundalar. Ben buradan tüm dünya insanlarına bir çağrıda bulunuyorum; dünya kültürlerinin buluştuğu Türkiye'ye gelin ve Göreme'yi de görmeden gitmeyin" dedi.

Göreme Belediyesi tarafından düzenlenen festivali AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve vatandaşlar katıldı. Festival, 4 gün boyunca devam edecek. - NEVŞEHİR