Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 4 gündür yapılamıyor
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, Kapadokya'daki olumsuz hava koşulları dolayısıyla 4 gündür gerçekleştirilemiyor.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, Kapadokya'daki olumsuz hava koşulları dolayısıyla 4 gündür gerçekleştirilemiyor.
Turların, hafta sonu yağış ve beraberinde etkisini sürdüreceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle 25 Mayıs Salı gününden itibaren başlaması bekleniyor.
Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumu sırasında bir saat süreyle gerçekleştirilen uçuşta, turistler peribacaları üzerinde süzülmenin keyfini yaşıyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan