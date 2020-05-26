Kapadokya'da 3 metre boyunda 2 bin yıllık mezar büyük ilgi görüyor
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Kapadokya'da 3 metre boyunda 2 bin yıllık mezar büyük ilgi görüyor

Kapadokya'da 3 metre boyunda 2 bin yıllık mezar büyük ilgi görüyor -Kapadokya'dan bu mezara bakan bir daha bakıyor -Kapadokya'daki bu mezar 3 metre boyunda ve 2 bin yıl öncesine ait Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 3 metre boyunda ve 2 bin yıllık olan...

26.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:15

Kapadokya'da 3 metre boyunda 2 bin yıllık mezar büyük ilgi görüyor

-Kapadokya'dan bu mezara bakan bir daha bakıyor

-Kapadokya'daki bu mezar 3 metre boyunda ve 2 bin yıl öncesine ait

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 3 metre boyunda ve 2 bin yıllık olan mezar yereli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Zindan Tepesi bölgesinde bulunan 3 metre boyunda ve 2 bin yıllık olduğu öğrenilen mezar yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Zindan tepesinde bulunan 3 metrelik mezarın yanı sıra alanda bulunan 17 mezarında burada bulunan mahkumların idam edilmesinin ardından gömüldüğü söylenilen mezarların olduğu ifade edildi. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada zindan tepesinde bulunan ve 3 metre boyunda olan mezarın yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi olduğunu söyledi. Ateş, "Kapadokya bölgesinin merkezi konumunda bulunan Ortahisar kasabamızda zindan tepesi dediğimiz alanda toplam 18 adet kayadan oyma mezar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise 3 metrelik boyu ile gelen yerli ve yabancı turistlerin aşırı derecede ilgisini çekmektedir. Mezarın yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Milattan sonra birinci yada ikinci yüzyıllardan kaldığı söyleniyor. 3 metrelik mezar ile beraber diğer 17 mezarın ise burada idam edilen mahkumların olduğu düşünülüyor" dedi.

"Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz"

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, zindan tepesinde bulunan 2 bin yıllık mezarı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistleri beklediklerini söyleyerek, "Turizmin ve hayatın normalleşmesi ile beraber inşallah kasabamıza ve zindan tepesine yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Zindan tepesi sürekli açık olmakla beraber belediyemizin koruma altında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Kapadokya'da 3 metre boyunda 2 bin yıllık mezar büyük ilgi görüyor

Kaynak: İHA

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