Kapadokya'da 11 ayda 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi - Haberler
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Kapadokya'da 11 ayda 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Haberler | Kültür Sanat

Kapadokya'da 11 ayda 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi 'Güzel Atlar' diyarı olarak bilinen Kapadokya'da 2021'in ilk 11 ayında 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi.

Kapadokya'da 11 ayda 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi

NEVŞEHİR - 'Güzel Atlar' diyarı olarak bilinen Kapadokya'da 2021'in ilk 11 ayında 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi.

Türkiye'nin en güzel aktivitelerinden birisi olan balon turlarının en yoğun yapıldığı yer olan Kapadokya bölgesinde yılın ilk 11 ayında 22 bin balon havalanırken, 360 bin yerli ve yabancı Turist Kapadokya bölgesini havadan seyretti. 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 80'e varan oranda düşüş yaşayan balon uçuşları kısıtlamaların kalkması nedeniyle tekrar yükselişe geçti. Pandemi öncesi 2019 yılında yaklaşık 33 bin balon havalanırken 550 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı havadan gezme fırsatı buldu. Pandemi döneminde sadece 11 bin balon havalanırken 110 bin kişi balonla Kapadokya'yı gezdi.

Bölge de bulunan balon firmaları yetkilileri de, 2022 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Kapadokya'da 11 ayda 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi

Kapadokya'da 11 ayda 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi

Kapadokya'da 11 ayda 360 bin kişi sıcak hava balonuna binerek bölgeyi izledi

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Son Dakika Haberleri

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