Kapadokya'da 1 kaçak yapı yıkıldı
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Kapadokya'da 1 kaçak yapı yıkıldı

14.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:18
Kapadokya'da 1 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerince boşaltılan ve kullanılmayan bir kaçak yapımının yıkımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri tarafından yıkıldı.

Kapadokya Bölgesinde önümüzdeki günlerde de kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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