Kapadokya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak
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Kapadokya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kapadokya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56.'sı için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56.'sı için geri sayım başladı. 26 ülkeden 176 bisikletçinin pedal çevireceği ve 185 ülkede canlı yayınlanacak turun startı 11 Nisan'da Nevşehir'deki tarihi Kayaşehir'den verilecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021), 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışın startı bu yıl Nevşehir'de verilecek ve Kapadokya'nın peribacaları ile doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezleri, 11 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. etabına ev sahipliği yapacak.

26 ülkeden 176 bisikletçinin pedal çevireceği turda dünyaca ünlü bisikletçiler ikinci gün Konya'da pedal bastıktan sonra Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. Beyşehir'den başlayacak 3. etap, Alanya'da sona erecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da, dev organizasyon için Nevşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini kaydetti. Savran, "11 Nisan Pazar günü ilimizde start alacak olan bisiklet turuna 26 ülkede 176 sporcu katılıyor. Bisiklet turunun startını Kayaşehir'den vereceğiz. Birçok uluslararası kanaldan bisiklet turu canlı yayınlanacak. Yaklaşık 3 milyar izleyiciye ulaşması hedefleniyor. Bölgemizin tanıtımı açısında oldukça önemli bir turnuva. İlk etap Kapadokya'da başlayacak ve devamında ülkemizden çeşitli illerde de devam edecek. Bu konuyla ilgili Valimizin önderliğinde Kapadokya Alan Başkanlığında yaptığımız toplantılarda şehrimizin bu fırsattan yararlanarak daha fazla tanıtılması amacıyla birçok çalışma yaptık. Bizde Nevşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen çalışmaları yaparak hazırlığımızı tamamladık. Kayaşehir'den başlayacak tur, Ürgüp yolunda ikinci bir start noktasından Ürgüp'e devam edecek. Ürgüp çevre yolundan Avanos'a buradan Göreme'ye, Çavuşin ve Güvercinlik vadisine gelerek Kavak kavşağına gelecek. Bu şekilde 4.turda yarışma bitecek. 185 ülkeden canlı yayınlanacak olan ve 3 milyar izleyiciye ulaşması hedeflenen bir bisiklet turuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

-İHA-

Kapadokya, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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