Kapadokya'ya kış ayında ziyaretçi akını
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Kapadokya'ya kış ayında ziyaretçi akını

11.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:24
Kapadokya'ya kış ayında ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya kış ayında yapılan ziyaret dikkat çekti. Bu sene Şubat ayında Kapadokya'yı 50 bin 668 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Şubat ayında 50 bin 668 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri Şubat ayında 50 bin 668 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölgeyi ziyaret eden turistler arasında en çok ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi 15 bin 51 ziyaretçi sayısı ile ilk sırada yer alırken Zelve ören yerini 15 bin 494, Kaymaklı yeraltı şehrini 9 bin 259 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Şubat 2020 yılında ise 106 bin 21 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya'ya kış ayında ziyaretçi akını
Kapadokya'ya kış ayında ziyaretçi akını
Kapadokya'ya kış ayında ziyaretçi akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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