Kapadokya Bölgesini Kasım Ayında 203 Bin 905 Turist Ziyaret Etti

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya Bölgesini Kasım ayı içerisinde 203 bin 905 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, Kasım 2018 döneminde 203 bin 905 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa ören yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa ConstantinEleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini Kasım 2018 ayı döneminde 203 bin 905 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden 92 bin 528'i Göreme Açık Hava müzesini ziyaret ederken, 41 bin 32'si Kaymaklı Yer altı şehrini, 17 bin 175'i ise Hacıbektaşı Veli Müzesini ziyaret etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise Kapadokya bölgesini 139 bin 177 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR