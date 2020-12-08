Kapadokya bölgesini 11 ayda 962 bin 124 turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 11 ayda 962 bin 124 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 11 ayda 962 bin 124 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 11 ayında 962 bin 124 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 159 bin 245, Şubat ayında 106 bin 21, Mart ayında 57 bin 628, Haziran ayında 16 bin 791, Temmuz ayında 80 bin 220, Ağustos ayında 158 bin 800, Eylül ayında 120 bin 107, Ekim ayında 175 bin 612, Kasım ayında da 87 bin 700 olmak üzere 11 ayda 962 bin 124 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2019 yılının ilk 11 ayında ise 3 milyon 662 bin 678 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

"Kasım ayında 87 bin 700 turist ziyaret etti"

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Kasım ayında ise 87 bin 709 turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyarete gelen turistlerden 25 bin 745'i Zelve ören yerini ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini 23 bin 709 kişi, Kaymaklı yeraltı şehrini 12 bin 775 kişi ve Derinkuyu yeraltı şehrini ise 10 bin 453 kişi ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini geçen yıl Kasım ayında ise 370 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı