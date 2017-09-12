Kapadokya Bölgesi Rektörleri Bir Araya Geldi
Niğde Ömer Halisdemir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Aksaray üniversitelerinin rektörleri bir araya geldi.
Niğde Ömer Halisdemir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Aksaray üniversitelerinin rektörleri bir araya geldi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne atanması dolayısıyla Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.
Bağlı ve Şahin, ziyarette Kar'a tebriklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.
Rektörlere teşekkür eden Kar, kahraman şehidin ismini taşıyan üniversitenin ismini her daim yüceltme konusunda son derece gayretle çalışacağını dile getirdi.