KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler

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KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Sabah saatlerinde başlayan yağmurun, kara dönüşmesinin ardından Kapadokya'da tarihi ve turistik merkezler karla kaplandı. Uçhisar Kalesi ve Göreme gibi merkezlerde güzel görüntüler oluştu. Peribacaları beyaza büründü. Bölgeye ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, karla kaplı peribacalarında fotoğraf çektirdi. Kapadokya'yı ziyarete gelen Endonezyalı Alya Tahara, Kapadokya'ya ilk kez geliyorum.Kapadokya bölgesinin karla görüntüsü bana unutulmaz anlar yaşattı dedi. (DHA)

KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kapadokya, Turizm, kar, Güncel, Haberler

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