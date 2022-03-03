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Kapadokya beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Korkmazer - Güncel
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya'da tarihi ve turistik merkezler, kar yağışıyla beyaza büründü. Uçhisar Kalesi, Göreme ve peribacalarında güzel görüntüler oluştu. Bölgeye ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, güzel manzaranın tadını çıkartarak bol bol fotoğraf çektirdi. Endonezyalı Alya Tahara, "Kapadokya'ya ilk kez geliyorum. Kapadokya bölgesinin karla görüntüsü, bana unutulmaz anlar yaşattı" dedi.


Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Kapadokya, Turizm, kar, Güncel, Haberler

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