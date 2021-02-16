Kapadokya beyaza büründü
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Kapadokya beyaza büründü

16.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:28
Kapadokya beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. 

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan peribacaları, kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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