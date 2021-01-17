Kapadokya beyaza büründü
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Kapadokya beyaza büründü

17.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:50
Kapadokya beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Merkeze bağlı Uçhisar Beldesi'nde bulunan Güvercinlik Vadisi'ne gelen turistler, vadide bulunan güvercinleri besledi. Hatay'dan Kapadokya'ya bölgesine geziye gelen İpek Koşar, "Kapadokya'yı çok merak ediyordum. Her yeri ayrı bir güzel. Güvercinlik vadisi inanılmaz" dedi.


Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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