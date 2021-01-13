Kapadokya beyaza büründü
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Kapadokya beyaza büründü

13.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:33
Kapadokya beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları karla kaplandı. Ürgüp Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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