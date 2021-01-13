Kapadokya beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları karla kaplandı. Ürgüp Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı