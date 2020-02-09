Kapadokya, beyaza büründü
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Kapadokya, beyaza büründü

Kapadokya, beyaza büründüTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

09.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:22
Kapadokya, beyaza büründü

, beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Nevşehir'de kar yağışı etkili olurken, Kapadokya'nın doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, beyaza büründü. Göreme, Zelve, Ürgüp, Paşabağları, Uçhisar ve Avanos'a turla gelen turistler, kar manzarasını fotoğrafladı.

Kaynak: DHA

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: Kapadokya, beyaza büründü
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